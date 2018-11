Prins Charles liet zijn zonen vuilnis ophalen

Prins Charles liet zijn zonen William en Harry tijdens de schoolvakanties het afval van andere mensen ophalen en weggooien. „Mijn vader leeft waar hij voor staat”, zei oudste zoon prins William over Charles in een documentaire gemaakt door de Britse zender BBC ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Britse kroonprins op 14 november.

Voor zijn broer Harry en hemzelf was het daarom normaal dat ze zakken in hun handen gedrukt kregen om afval op te halen. Charles zelf deed ook een duit in het zakje tijdens de koninklijke vakanties in Norfolk.

Prins Charles is een fanatieke biologische landbouwer en zet zich in voor klimaatbescherming en bescherming van bedreigde diersoorten. De een uur durende documentaire naar aanleiding van de verjaardag van Charles wordt komende donderdagavond door de BBC vertoond.