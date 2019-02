Prins Charles en Camilla maart naar Cuba

Prins Charles en zijn echtgenote Camilla bezoeken Cuba van zondag 24 maart tot en met woensdag 27 maart. Het vierdaagse bezoek aan Cuba maakt deel uit van een rondreis die Charles en Camilla door het Caribisch gebied maken, waarbij ze tien eilanden bezoeken. Clarence House maakte het reisprogramma vrijdag bekend.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een lid van de Britse koninklijke familie een bezoek brengt aan Cuba. Britse royals lieten het eiland tot dusver links liggen omdat een bezoek politiek te gevoelig was. Het Britse paar bezoekt Cuba om de groeiende relatie en de culturele banden tussen beide landen te benadrukken.

Bij aankomst op Cuba leggen Charles en Camilla een krans bij het graf van vrijheidsstrijder José Martí. De zender ITV meldde dat het paar op Cuba ook een ontmoeting heeft met de muzikanten van de Buena Vista Social Club. Een gesprek met de voormalige president Raúl Cuba staat niet op het programma. Wel zijn Charles en Camilla eregasten op een diner waar het huidige staatshoofd Miguel Díaz-Canel gastheer is.