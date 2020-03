Prins Charles besmet met coronavirus

De Britse prins Charles is besmet met het coronavirus. De 71-jarige troonopvolger heeft last van „milde symptomen, maar verkeert verder in goede gezondheid”, aldus een verklaring.

Ook Charles’ vrouw Camilla, hertogin van Cornwall, is getest. Zij heeft het virus niet. Charles werkt al een aantal dagen vanuit huis en blijft dat de komende tijd doen.

Voor de gezondheid van de prins van Wales werd al gevreesd nadat prins Albert II van Monaco corona bleek te hebben. Beide prinsen waren eerder deze maand op een bijeenkomst van WaterAid in Londen. Negen dagen na die bijeenkomst werd bij prins Albert corona vastgesteld.

In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds begin deze week strenge coronamaatregelen van kracht. Zo mogen de Britten alleen nog de deur uit als het echt niet anders kan. Dinsdag steeg het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus met 87, wat het totaal op 422 doden bracht. Het aantal besmettingen nam ook toe: van 6650 op maandag naar 8077 op dinsdag.