Prins Charles (71) uit zelfisolatie en in goede gezondheid

De Britse troonopvolger prins Charles (71), die positief was getest op het coronavirus, is na zeven dagen uit zelfisolatie en verkeert in goede gezondheid, zei zijn woordvoerder maandag.

„Clarence House heeft vandaag bevestigd dat de prins, na overleg met zijn arts, zichzelf niet meer isoleert”, zei de woordvoerder. Vorige week onthulde zijn kantoor dat Charles was getest nadat hij milde symptomen van het virus had gekregen en in zelfisolatie was gegaan in zijn huis in Birkhall in Schotland, waar hij was blijven werken.

Zijn vrouw Camilla, die negatief testte op het coronavirus, blijft echter tot het einde van de week in isolement voor het geval zij ook symptomen krijgt.

Buckingham Palace heeft eerder gezegd dat koningin Elizabeth, die op 19 maart Londen verliet voor Windsor Castle, samen met haar 98-jarige echtgenoot, Philip, in goede gezondheid verkeert.

Voor de gezondheid van de prins van Wales werd al gevreesd nadat prins Albert II van Monaco bleek te zijn besmet. Beide prinsen waren eerder deze maand op een bijeenkomst van WaterAid in Londen. Negen dagen na die bijeenkomst werd bij prins Albert het coronavirus vastgesteld.