Prins Andrew verdwijnt helemaal uit beeld

Bij de in opspraak geraakte Britse prins Andrew thuis regent het afzeggingen en opzeggingen. Liefdadigheidsinstellingen of koninklijke orkesten hebben liever niet meer dat hij over de vloer komt. Zelfs zijn moeder, koningin Elizabeth II, heeft een groot feest voor de zestigste verjaardag van Andrew in februari afgeblazen, meldden Britse media zondag.

Er was al jaren ophef over Andrews langdurige vriendschap met miljardair Jeffrey Epstein die in 2008 in Florida tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar is veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. De prins zou bij zijn vriend Epstein ook wel eens seks met een minderjarige vrouw hebben gehad.

Na de vrijlating van Epstein in 2010 logeerde de prins bij hem en de twee bleven bevriend. Dat werd erg pijnlijk toen Epstein afgelopen zomer opnieuw door justitie werd vervolgd, ditmaal in New York wegens zwaardere aanklachten over een pedofiel seksnetwerk dat hij zou runnen. Epstein pleegde in augustus in een cel in New York zelfmoord.

Andrew wilde zijn naam zuiveren en alles rechtzetten in een vraaggesprek met de BBC. Hij heeft alle beschuldigingen over seks met een minderjarige tegengesproken, maar kwam niet geloofwaardig over. Het interview op 16 november was desastreus voor zijn aanzien. Andrew is tot dusver al afgetreden als beschermheer van drie instellingen, zeven anderen hebben hem uit eigen beweging geschrapt en dertien instellingen waar de prins op de website prijkte, hebben hem daar afgehaald.