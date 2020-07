Prins Andrew „verbijsterd” over verwijt Amerikaanse justitie

Prins Andrew is "verbijsterd" over verwijten dat hij niet meewerkt met de Amerikaanse justitie in het onderzoek naar de overleden zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein, zeggen zijn advocaten. Een aanklager in New York maakte donderdag bekend Andrew te willen spreken naar aanleiding van de aanhouding van Ghislaine Maxwell, Epsteins rechterhand die donderdag ook werd aangeklaagd.

De opgepakte Maxwell zou Andrew en Epstein ooit aan elkaar hebben voorgesteld. De Amerikaanse autoriteiten willen met Andrew praten over zijn verstandhouding met Maxwell en de veroordeelde pedofiel Epstein. De gevallen multimiljonair pleegde in augustus vorig jaar zelfmoord in de gevangenis voorafgaand aan een strafproces.

De prins, die met Epstein bevriend was, is door een vermeend slachtoffer beschuldigd van seksueel misbruik. De 60-jarige Andrew heeft altijd ontkend dat hij seks heeft gehad met een 17-jarig meisje dat door Epstein was geronseld.

Advocaten van de vermeende slachtoffers zeiden vrijdag dat de prins de Amerikaanse autoriteiten „ontloopt en vermijdt”. „Het is heel pijnlijk voor veel slachtoffers”, zegt een van hen. Een andere advocaat zegt dat Andrews lidmaatschap van de koninklijke familie voorkomt dat hij zich in de rechtszaal moet verantwoorden. „Hij verstopt zich niet alleen achter de koninklijke familie maar ook achter zijn advocaten.”

„De advocaten van de Hertog van York zijn daarover verbijsterd”, aldus een anonieme bron binnen het juridische team van prins Andrew over de beschuldiging dat hij de Amerikaanse justitie ontwijkt. Volgens de bron zou het team de afgelopen maand twee keer contact hebben gezocht met het ministerie van Justitie in de VS en nog geen reactie hebben gekregen.

De Britse premier Boris Johnson zegt dat de regering niet door de autoriteiten in de VS is benaderd met hulpverzoeken. „Dat is een zaak van de koninklijke familie”, zei Johnson in een radio-interview. „Mocht er zo'n verzoek komen, is het een zaak voor de regering en moet de wet worden gevolgd.”

Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth, legde zijn taken binnen het koninklijk huis neer nadat een interview waarin hij zijn vriendschap met Epstein verdedigde, slecht viel in de publieke opinie. Sindsdien wordt hem ook door Amerikaanse aanklagers verweten dat hij elk verhoor ontloopt.