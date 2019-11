Prins Andrew blijft achter bekritiseerd gesprek staan

De Britse prins Andrew staat nog steeds achter zijn besluit een interview te geven aan de BBC, over zijn vriendschap met de veroordeelde pedoseksueel Jeffrey Epstein. De BBC heeft dat gehoord van bronnen dicht bij de hertog van York. Critici noemden zijn optreden rampzalig en buitengewoon pijnlijk. Ze noemden hem arrogant en een vrouwenhater die geen greintje medeleven kan opbrengen voor de slachtoffers van Epstein. Commentatoren vroegen zich af waarom koningin Elizabeth toestemming voor het vraaggesprek heeft gegeven.

Advocaten van een aantal slachtoffers van Epstein meenden dat Andrew niet voor de BBC-camera's maar voor de FBI of de New Yorkse politie een verklaring had moeten afleggen. Verschillende organisaties die Andrew als beschermheer hebben, zouden zich beraden. Een eerste opiniepeiling gaf aan dat 83 procent van de ondervraagden vond dat hij zijn publieke optredens moet opgeven.

Andrew zei in het gesprek dat hij de Britse koninklijke familie in de steek heeft gelaten door ook na de veroordeling en celstraf van Epstein met de Amerikaanse zakenman om te blijven gaan. Ook stelde hij dat hij zich niks kon herinneren van ontmoetingen met de destijds minderjarige Virginia Roberts Giuffre, met wie hij meerdere keren seks zou hebben gehad. Hij zei dat hij in elk geval voor één van de keren een alibi heeft, namelijk dat hij met een van zijn dochters in een pizzatent zat. Giuffres aantijging dat Andrew tijdens het dansen overvloedig zweette, deed hij af met de bewering dat hij in die tijd niet kón zweten, omdat hij tijdens zijn dienst in de Falklandoorlog een overdosis adrenaline had gekregen, wat transpireren onmogelijk maakte.

Ook op sociale media, onder koningshuisverslaggevers en bij public relations-adviseurs kwam Andrew er slecht vanaf. "Degene die hem heeft geadviseerd dit interview te doen, moet onmiddellijk worden ontslagen", vond iemand. Die wist toen waarschijnlijk nog niet de pr-man van Andrew, Jason Stein, daadwerkelijk was opgestapt nadat de prins 'ja' had gezegd tegen het interview. Die spindoctor was bang dat een interview averechts zou werken.

De prins zei het te betreuren dat hij zelf was beschadigd. Dat knaagde, ook aan zijn gezin. Epstein pleegde onlangs in zijn cel zelfmoord. Andrew omschreef het gedrag van de Amerikaan als 'niet netjes' ('unbecoming').

Slachtoffer Epstein beschuldigt prins Andrew

Theologenblog: Bidden om recht na Jeffrey Epstein

Andrew: Gedrag Epstein wekte geen wantrouwen

Van kindermisbruik verdachte miljardair Epstein pleegt zelfmoord