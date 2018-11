Primeur: vrouw hoogste rechter van Ethiopië

In Ethiopië is voor het eerst een vrouw benoemd tot voorzitter van het hooggerechtshof. Het parlement schaarde zich unaniem achter de keuze voor jurist Meaza Ashenafi.

Ashenafi was naar voren geschoven door de hervormingsgezinde premier Abiy Ahmed. Hij zei tegen het parlement dat de grote internationale ervaring van Ashenafi haar bijzonder geschikt maakt voor de prestigieuze functie. Zij heeft onder meer een VN-commissie geadviseerd over vrouwenrechten.

Sinds premier Abiy aantrad in april zijn vrouwen aangesteld op tal van topfuncties. Zo kreeg het land vorige maand voor het eerst een vrouwelijke president, een functie die grotendeels ceremonieel is. De premier heeft onlangs ook tien vrouwen benoemd in zijn kabinet, dat daardoor voor de helft bestaat uit vrouwen.

Abiy heeft ook toenadering gezocht tot de voormalige aartsvijand van Ethiopië, buurland Eritrea.