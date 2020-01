Prijs voor Syrische arts die ondergronds werkte

De Syrische kinderarts Amani Ballour, die tussen 2012 en 2018 ondergronds een ziekenhuis in de regio Oost-Ghouta nabij Damascus leidde, is door de Raad van Europa geëerd met de Raoul Wallenbergprijs. De inmiddels naar Turkije gevluchte vrouw ontvangt de tweejaarlijkse prijs vanwege haar moedige optreden in het zwaar gebombardeerde oorlogsgebied. De jonge dertiger redde honderden levens, waaronder die van kinderen die aan chemische wapens waren blootgesteld.

Het ziekenhuis stond bekend als ‘The Cave’, de grot, en is onderwerp van een documentaire die dit jaar is genomineerd voor de Oscars.

Ballour was net klaar met haar studie toen ze zich als vrijwilligster meldde. Enkele jaren later was ze opgeklommen tot het hoofd van ‘The Cave’ en gaf ze leiding aan honderd mensen. „Zij is een lichtend voorbeeld van empathie, deugdzaamheid en eer,” aldus de Raad van Europa, die zich inzet voor mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

De prijs van 10.000 euro wordt op 17 januari uitgereikt, precies 75 jaar na de arrestatie door de Russen in 1945 van Raoul Wallenberg. De Zweedse diplomaat redde in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden Joden in Hongarije. Over zijn dood is niets bekend. In 2016 werd hij officieel doodverklaard.