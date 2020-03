Prijs van kreeft in Noord-Amerika gekelderd door coronavirus

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China heeft de prijzen van kreeft in Noord-Amerika doen kelderen. De uitbraak was niet lang voor het Chinese Nieuwjaar, dat normaal gesproken voor topdrukte zorgt voor de kreeftexporteurs dankzij de stijgende vraag in China.

Het plotseling wegvallen van die vraag is volgens ondernemer Stephanie Nadeau van The Lobster Company in de Amerikaanse staat Maine „als een doodsklap”. Ze voerde in betere tijden elke week 1000 dozen van circa 15 kilo elk met levende kreeft naar China uit. Het zijn er nu nog 120. Nadeau zegt dat ze al bijna 25.000 kilo kreeft met verlies heeft verkocht en personeel moet ontslaan.

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste leverancier van kreeft aan China geweest. Ze hebben die toppositie verloren toen China in 2018 extra heffingen invoerde als vergelding voor het instellen van tarieven op Chinese producten door president Trump. Maar de Canadese export naar China is ook ingezakt. En kreeft uit dat land overspoelt nu ook de Amerikaanse markt. De prijs van een New England-kreeft van 1,5 kilo is nu ongeveer 7 euro, 17 procent minder dan aan het begin van het jaar en de laagste prijs in vier jaar tijd.