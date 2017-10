„Prijs ICAN steunt internationale strijd”

De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Zwitserse organisatie ICAN is een steun in de rug voor de internationale strijd tegen kernwapens. „De weg naar duurzame vrede en veiligheid is ontwapening en het tegenaan van verspreiding”, zegt EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een reactie op de prijs voor de antikernwapenorganisatie.

De Italiaanse werd in Brussel zelf beschouwd als kanshebber voor de prestigieuze prijs. In 2015 was zij een van de drijvende krachten achter het atoomverdrag van Iran met zes wereldmachten waaronder de Verenigde Staten, dat het Iraanse kernprogramma aan banden legde.

Volgens Amerikaanse media is president Donald Trump echter van plan zich volgende week uit dat akkoord terug te trekken. In haar reactie op de Nobelprijs verklaart Mogherini dat de EU eraan blijft werken „om zeker te zijn dat alle partijen zich volledig houden aan de uitvoering van het akkoord.”

Ook spant de EU zich in voor een „vreedzaam politiek pad naar nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland”. Noord-Korea dreigt verschillende landen met kernwapens aan te vallen.