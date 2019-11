Priester in Aken verdacht van seksueel misbruik

De officier van justitie in Aken heeft een 55-jarige priester aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De geestelijke zou zich in 2003 hebben vergrepen aan een 12-jarige misdienaar. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie dinsdag gezegd. Het slachtoffer heeft pas vorig jaar aangifte gedaan. Het kantongerecht van Jülich moet nog beslissen of er een rechtszaak komt.

Het bisdom Aken liet weten de beschuldigde priester tot nader order van zijn functies is ontheven. De voorbije jaren waren er volgens een woordvoerder aanwijzingen dat de man te nadrukkelijk toenadering zocht tot jongeren, maar niet dat er sprake zou zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hem is wel de wacht aangezegd en gewezen op de gedragsregels die het bisdom hanteert om misbruik te voorkomen.