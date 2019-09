Priester ‘blust’ drankzucht vanuit vliegtuig

Een Russische priester heeft vanuit een vliegtuigje wijwater over zijn gemeente gegooid in een poging de buitensporige alcoholconsumptie de kop in te drukken. De Russisch-orthodoxe priester goot vanuit een gouden kelk via een luik vanaf een hoogte van ongeveer 300 meter 70 liter wijwater over de stad Tver.

De druppels heilig water moeten de inwoners helpen nuchter te worden en niet meer naar de fles te grijpen, verklaarde de priester na afloop. Midden september wordt op veel plaatsen in Rusland de Dag van de Nuchterheid gevierd, gericht op de gevaren van het gebruik van alcohol. In Tver giet al sinds 2006 een geestelijke vanuit een vliegtuigje wijwater over de hoofden van de gelovigen.

In Rusland bezwijken elk jaar duizenden mensen aan de drank. Dit jaar staat de teller al op 4300 mensen, ongeveer 17 procent meer als vorig jaar.