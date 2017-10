Price lag ook al onder vuur om Obamacare

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Tom Price, die vrijdag opstapte, was niet alleen de man die op kosten van de gemeenschap de wereld rondvloog, hij slaagde er ook niet in om Obamacare van tafel te krijgen.

Price lag onder vuur nadat bekend was geworden dat hij zeker 24 keer een privévliegtuig of een militair toestel nam en dus op kosten van de belastingbetaler vloog. Kabinetsleden in Amerika vliegen doorgaans met commerciële vliegmaatschappijen, tenzij er specifieke redenen zijn om een privévliegtuig te nemen. Price is de eerste minister uit het kabinet van Trump die vertrekt, hoewel er al wel meerdere topfiguren het veld moesten ruimen.

Price vloog met de militaire vliegtuigen naar Europa, Afrika en Azië. Ook gebruikte hij een privévliegtuig om naar zijn zoon in Nashville (Tennessee) te gaan. De totale kosten van deze 24 vluchten liggen rond de 1 miljoen dollar. Price heeft aangeboden 52.000 dollar terug te betalen.

President Trump aanvaardde vrijdag het ontslag van zijn minister direct. Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat de minister, van wie veel werd verwacht rond het terugdraaien van Obamacare, tot nu toe niet succesvol is geweest. Alle pogingen om te komen tot een nieuwe verzekering zijn in het Congres gestrand. Het was de bedoeling dat Price ervoor zou zorgen dat alle Republikeinen zouden helpen bij het wegstemmen van Obamacare, maar dat gebeurde niet.

Een andere reden waarom Trump het ontslag direct aanvaardde is wellicht dat hij is gekozen met de pretentie dat hij een eind zou maken aan de verspilling van overheidsgelden. Alles wat riekte naar zelfverrijking en vriendjespolitiek zou hij gaan aanpakken.

Het vertrek van Price kan verdere vragen opwerpen over andere hooggeplaatste ambtenaren die op kosten van de belastingbetaler reizen hebben gemaakt met privévliegtuigen, onder wie de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, de baas van het Amerikaanse milieubeschermingsbureau (EPA) Scott Pruitt en minister van Binnenlandse Zaken Ryan Zinke.