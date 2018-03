De presidentsverkiezing in Venezuela is uitgesteld tot de tweede helft van mei. Dat heeft de nationale kiesraad bekendgemaakt, nadat de regering van president Nicolás Maduro met enkele oppositiepartijen overeenstemming had bereikt over verplaatsing naar een latere datum.

De stembusgang was oorspronkelijk gepland op 22 april. Veel tegenstanders van Maduro hebben opgeroepen tot een boycot omdat ze van mening zijn dat het er niet eerlijk aan toe gaat.