Presidentskandidaat Joe Biden spreekt vrijdagavond de natie toe

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden spreekt vrijdagavond primetime de natie toe. Hij houdt de toespraak in zijn woonplaats Wilmington in de staat Delaware. Het gaat volgens campagnemedewerkers mogelijk om zijn overwinningsspeech, maar dat hangt ervan af of hij genoeg staten toegekend heeft gekregen om 270 kiesmannen of meer binnen te hebben.

Het grote podium voor zijn campagnehoofdkwartier wordt in ieder geval in gereedheid gebracht voor de toespraak. De 77-jarige Democraat lijkt af te stevenen op winst bij de presidentsverkiezingen. Hij loopt voor in verscheidene staten, waaronder Pennsylvania. Zonder die staat kan president Trump een nieuwe termijn in het Witte Huis vergeten.

Zijn running mate, senator Kamala Harris, spreekt voorafgaand aan Biden. Ze heeft sinds de verkiezingen van dinsdag nog geen toespraak in het openbaar gehouden.