Presidentskandidaat Biden test negatief op coronavirus

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden (77) heeft dinsdag een negatieve testuitslag gekregen na een coronatest. Dat betekent dat hij het besmettelijke virus vermoedelijk niet onder de leden heeft. President Donald Trump (74) raakte wel besmet, maar wil alsnog met Biden in debat op 15 oktober.

Biden wordt volgens zijn campagneteam regelmatig getest op het virus. Ook zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat hij besmet raakt. Een medewerker desinfecteerde maandag in Miami het podium waar de Democraat zou spreken. Ook echtgenote Jill houdt een oogje in het zeil. Zij greep in toen haar man naar haar zin te dicht bij journalisten stond.

Een mogelijke coronabesmetting is een schrikscenario voor het team van de voormalige vicepresident. Een naaste medewerker kreeg enkele weken geleden de vraag wat het grootste risico vormt voor de campagne om Trump uit het Witte Huis te verdrijven. „Een medische gebeurtenis”, luidde het antwoord.

Biden draagt ook regelmatig een mondkapje, iets waar Trump eerder nog de spot mee dreef. „Heb je ooit een man gezien die zo dol is op een mondkapje als hij?”, sneerde Trump eerder op een campagnebijeenkomst. De president moest vorige week worden opgenomen in het ziekenhuis omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Hij heeft inmiddels weer een nacht in het Witte Huis doorgebracht.