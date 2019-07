Presidenten Rusland en Oekraïne bellen elkaar

De nieuwe Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hebben elkaar donderdag voor het eerst gebeld sinds Zelenski in mei president werd. Ze spraken volgens het Kremlin onder meer over het beëindigen van de strijd in de pro-Russische, Oost-Oekraïense regio Donbass en over het uitwisselen van gevangenen.

Ze hebben ook geopperd meer contact te leggen, zoals in het kader van eerdere gesprekken waar ook Duitsland en Frankrijk aan deelnamen. Die gesprekken kregen vorm op een internationale herdenking van D-day in 2014 in Normandië.