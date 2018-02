President Zuma vindt het niet eerlijk

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma vindt het niet eerlijk dat zijn partij, het ANC (Afrikaanse Nationaal Congres), hem vraagt snel op te stappen zonder te zeggen waarom. Zuma stelt in een vraaggesprek met omroep SABC dat hij niks verkeerd gedaan heeft en dat niemand hem verteld heeft waarom hij weg moet.

Hij vindt de wijze waarop hij door de ANC-leiding wordt behandeld heel erg oneerlijk. Hij heeft naar eigen zeggen eerder toegezegd in juni op te stappen als president. Waarom er nu zoveel haast is, begrijpt de in 2009 aangetreden Zuma niet.

De fractie van het ANC in het Zuid-Afrikaanse parlement heeft aangekondigd donderdag een motie van wantrouwen in te dienen tegen Zuma, die omstreden is door een hele reeks corruptieschandalen. Hij zou worden opgevolgd door partijgenoot Cyril Ramaphosa die sinds december vicepresident is.