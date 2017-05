President Zuid-Korea boos over luchtafweer VS

De nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft dinsdag verontwaardigd een onderzoek bevolen naar de komst van extra Amerikaanse luchtafweer. Hij wist niets af van de komst. Moon was geschokt toen hij van veiligheidschef Cheong Wa-dae hoorde dat er nog vier raketinstallaties zijn geplaatst in het kader van het Amerikaanse defensieschild tegen Noord-Korea, meldde persbureau Yonhap.

Moon belde de minister van Defensie die toegaf wel van de plaatsing te hebben geweten. Seoul heeft officieel ingestemd met de plaatsing van twee installaties voor het raketafweersysteem THAAD. Maar er zijn er al zes. Daar staat niets over in de informatie die Moon bij zijn ambtsaanvaarding heeft gekregen. De komst van vier THAAD-raketinstallaties is nergens geregistreerd, klaagde Moon.