President Zuid-Afrika veroordeelt opleving moorden op vrouwen

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft de opleving van het aantal moorden op vrouwen in zijn land scherp veroordeeld. Ramaphosa noemt de moorden „onmenselijk”. Het aantal moorden op vrouwen neemt in Zuid-Afrika weer toe sinds de strenge beperkende maatregelen tegen het coronavirus er zijn versoepeld.

„Ik ben oprecht verontrust door de opleving van moorden op jonge vrouwen door mannen de afgelopen dagen”, schrijft de president in zijn wekelijkse brief. Zuid-Afrika werd vorige week opgeschrikt door de moord op een acht maanden zwangere vrouw. Zij werd neergestoken en opgehangen aan een boom in Roodepoort, een plaats ten westen van Johannesburg. Enkele dagen daarna werd in Soweto het lichaam van een andere jonge vrouw bij een boom opgegraven.

De politie heeft de afgelopen dagen daarnaast meer recente moorden op vrouwen in het land gemeld. „Het is een trieste en beschamende week voor ons als natie”, stelde het staatshoofd. „We zien met afschuw dat gewelddadige mannen, in een tijd waarin het land met de ernstigste bedreigingen van het coronavirus wordt geconfronteerd, profiteren van de versoepeling van de restricties om vrouwen en kinderen aan te vallen,” voegde hij eraan toe.

Zuid-Afrika behoort tot de landen waar huiselijk geweld het vaakst voorkomt. Volgens politiestatistieken wordt elke drie uur een vrouw vermoord. De verspreiding van het nieuwe coronavirus in Zuid-Afrika is opgeleefd sinds de versoepelingen. Die kwamen na zeer strikte lockdown die twee maanden duurde. Inmiddels zijn in Zuid-Afrika 70.038 besmettingsgevallen vastgesteld, ongeveer een drievoud van het aantal eind mei. In totaal zijn 1480 Zuid-Afrikanen bij wie het virus is geconstateerd, overleden.