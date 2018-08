President Zimbabwe zet deur open voor rivaal

Emmerson Mnangagwa is vrijdag door het constitutioneel hof van Zimbabwe tot winnaar verklaard van de presidentsverkiezing op 30 juli. Oppositieleider Nelson Chamisa had bezwaar gemaakt tegen de uitslag en de gang van zaken tijdens de stembusgang, maar kreeg van de hoogste rechter geen gelijk.

Na het horen van het nieuws riep Mnangagwa zijn rivaal op tot verzoening in het belang van het land. „Ik herhaal eens te meer mijn oproep tot vrede en eenheid”, aldus de Zimbabwaanse president via Twitter. „Nelson Chamisa, mijn deur staat open en mijn armen zijn uitgestrekt. We zijn één volk en we moeten ons volk op de eerste plaats zetten.”