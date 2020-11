President Zelenski van Oekraïne heeft coronavirus

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is positief getest op het coronavirus, zei het presidentiële kantoor maandag. „Het staatshoofd voelt zich goed en zal zijn taken op afstand blijven uitoefenen in zelfisolatie”, aldus het kantoor in een verklaring.

„Er zijn geen gelukkige mensen voor wie Covid19 geen bedreiging vormt”, twitterde Zelenski (42) zelf. „Ondanks alle quarantainemaatregelen kreeg ik een positieve test. Ik voel me goed en neem veel vitamines. Beloof me af te zonderen, maar blijf werken. Ik zal Covid19 overwinnen zoals de meeste mensen doen. Het zal goed komen!”

Wereldwijd hebben de afgelopen maanden meerdere prominente leiders het virus opgelopen. Onder hen onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, het Braziliaanse staatshoofd Jair Bolsonaro en de Britse premier Boris Johnson.