President Xi wist al op 7 januari van coronavirus

De Chinese president Xi Jinping wist al veel eerder dan tot nu toe gedacht van het coronavirus. Hij gaf al op 7 januari opdracht de uitbraak van het nieuwe longvirus te beheersen, tijdens een vergadering van het Permanente Comité van het Chinese politbureau. Een en ander blijkt uit een speech van Xi die Chinese staatsmedia hebben gepubliceerd. Xi’s eerste publieke uitspraken over corona waren pas op 23 januari.

Op die dag verboden de Chinese autoriteiten alle reizen naar en vanuit Wuhan, het epicentrum van de uitbraak. In de tussenliggende periode waren al duizenden mensen in en uit de provinciehoofdstad gereisd, niet alleen naar bestemmingen binnen China maar ook intercontinentaal. Xi zegt dat hij zelf de 22e al het bevel had gegeven om Wuhan af te sluiten van de buitenwereld.

Onlangs overleed de jonge oogarts die het eerst alarm sloeg over het nieuwe coronavirus. Li Wenliang maakte op 30 december bij collega’s melding van het nieuwe virus. Niet veel later werd hij door de autoriteiten op de vingers getikt voor het ‘verspreiden van valse informatie en geruchten via internet’. Hij raakte zelf besmet en stierf op 7 februari.