President Xi blijft leider Hongkong steunen

De Chinese president Xi Jinping blijft volledig achter leider Carrie Lam van Hongkong staan. Ondanks de aanhoudende protesten voor meer democratie in de stadstaat die nu al vijf maanden duren, zei Xi dat hij veel vertrouwen in haar heeft.

Tijdens een ontmoeting in Shanghai zei Xi dat Lam de regering van Hongkong heeft geleid in het stabiliseren van de situatie en dat ze veel werk had verzet tijdens de onrusten, zo meldde het Chinese persbureau Xinhua.

Xi liet aan Lam weten dat hij onvermoeibare inspanningen eist om het geweld te stoppen. Nadat Lam de Chinese president op de hoogte had gebracht, zei hij dat het beëindigen van het geweld en de chaos en het herstellen van de orde de belangrijkste taak in de stad is. Peking ontkent hiermee eerdere geruchten dat China de geplaagde leider zou willen vervangen.