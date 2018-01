President Venezuela contra persbureaus

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een serie internationale persbureaus ervan beschuldigd wereldwijd campagne te voeren tegen Venezuela. De campagne tegen zijn land wordt volgens Maduro aangevoerd door de persbureaus AFP, AP, EFE en Reuters.

Afgelopen jaar brachten ze zeker 3800 keer negatief nieuws over Venezuela, klaagde Maduro maandagavond tijdens een bijeenkomst met Venezolaanse media. „Elke dag brengen ze in de hele wereld slechts nieuws over Venezuela, want ze willen onze olie en onze rijkdommen, ze willen afrekenen met de Bolivariaanse Revolutie die een voorbeeld is voor de anti-neoliberale waardigheid”.

Venezuela zucht onder het economische wanbeleid van de links-populistische Maduro en zijn voorganger Hugo Chávez (1954-2013). Dinsdag meldde de commissie financiën van het parlement dat het land in 2017 onder 2616 procent inflatie leed en dat het bbp 15 procent is gekrompen.