President Tunesië overleden

De president van Tunesië, Béji Caïd Essebsi, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de regering van het Noord-Afrikaanse land bekendgemaakt. Essebsi werd eind 2014 president van het land, dat meer dan elf miljoen inwoners heeft.

Eerder was hij een topman en vertrouweling van de lang regerende (1957-1987) en progressieve autocraat Habib Bourguiba (1903-2000). Hij bekleedde tal van ministersposten en veiligheidsfuncties. Hij kwam meerdere malen in politieke conflicten door de autoritaire aard van de regimes van Bourguiba en diens opvolger Zine al-Abidine Ben Ali. Hij was feitelijk al met politiek pensioen toen Ben Ali in 2011 ten val kwam. Essebsi werd toen leider van een overgangsregering.