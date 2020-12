President Trump wil verlies in staat Wisconsin terugdraaien

President Donald Trump doet een nieuwe poging zijn verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen terug te draaien. Hij nam juridische stappen tegen de autoriteiten van de staat Wisconsin. Deze staat had een dag eerder bevestigd dat Trumps rivaal Biden daar de meerderheid had behaald. Daardoor is Bidens landelijke overwinning nog steviger geworden.

Regionale media spreken over een laatste wanhopige poging een staat terug te winnen. In Wisconsin verloor Trump met ongeveer 20.700 stemmen verschil. De Republikeinse president spande een rechtszaak aan tegen de gouverneur, die een partijgenoot is van de Democraat Biden.

Trump heeft vrijwel geen vooruitgang geboekt met rechtszaken in andere staten die van doorslaggevend belang waren voor de verkiezingszege van Biden. De tijd dringt, benadrukken Amerikaanse media. Volgens de wet liggen de resultaten van elke staat vast als ze niet voor 8 december succesvol zijn aangevochten.

De winnaar van de presidentsverkiezingen wordt definitief aangewezen door een college van kiesmannen, dat op 14 december bijeenkomt.