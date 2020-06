President Trump waarschuwt betogers bij zijn verkiezingsrally

De Amerikaanse president Trump waarschuwt betogers bij een geplande verkiezingsrally van hem dat zij anders zullen worden behandeld dan demonstranten de afgelopen tijd elders. Trump wil zaterdag een bijeenkomst houden in Tulsa, Oklahoma.

Trump twittert dat het er in Oklahoma heel anders uit zal zien, zonder daar verder op in te gaan. Trump richt zijn boodschap tot „demonstranten, anarchisten, onruststokers, plunderaars of schurken.”

De president maakte er de afgelopen tijd geen geheim van dat hij liever had gezien dat de autoriteiten plunderaars rond talrijke antiracismebetogingen harder hadden aangepakt. Hij dreigde zelf met het sturen van het leger.

Bij de bijeenkomst worden meer dan 100.000 mensen verwacht. De lokale autoriteiten in Tulsa vrezen dat het onrustig zal worden en hebben noodmaatregelen genomen.

Zo mogen mensen zich tijdelijk niet zonder geldige reden op straat begeven in delen van Tulsa. Het vervoeren van molotovcocktails, explosieven of brandbare vloeistoffen is ook verboden.

Er gelden wel enkele uitzonderingen op die regels. Zo mogen mensen wel naar huis of hun werk reizen en is het gebruik van brandstof voor „normaal gebruik” in bijvoorbeeld voertuigen nog wel toegestaan.

De burgemeester zegt te beschikken over informatie dat groepen die achter rellen in andere staten zitten ook naar zijn stad willen komen. Zijn noodbevel is sinds donderdagavond van kracht en vervalt zaterdagochtend vroeg. De maatregelen worden na het evenement opnieuw ingevoerd en duren dan tot zondagochtend.