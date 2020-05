President Trump voert aantal testen coronavirus drastisch op

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat het land het aantal coronatests dat het dagelijks uitvoert, heeft verhoogd van 150.000 naar 300.000. Het totale aantal tests dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd, is maandag de 9 miljoen gepasseerd en zal naar verwachting later deze week 10 miljoen bedragen, zei Trump maandag op een persconferentie over de coronaviruspandemie.

Trump ziet het opvoeren van de tests als essentieel onderdeel voor het plan om „Amerika geleidelijk en veilig te heropenen”. Volgens Trump heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) inmiddels 79 diagnostische tests op 25 verschillende apparaten goedgekeurd.

Volgens het Covid Tracking Project, een instelling zonder winstoogmerk, voerden de VS in de eerste week van mei gemiddeld 248.000 dagelijkse tests uit, meldde de BBC. Maar vooraanstaande onderzoekers van de Harvard University zeggen dat er minstens 900.000 dagelijkse tests nodig zijn voordat de VS weer open zouden kunnen gaan. Tot nu toe hebben de VS slechts 2,75 procent van de 330 miljoen inwoners getest.

De Amerikaanse economie zal de komende maanden, vanaf het derde kwartaal, weer verbeteren, voorziet Trump. Een fase die hij „transitie naar grootsheid” noemt. „Volgend jaar zullen we een van de beste jaren hebben die we ooit hebben gehad. Omdat er een opgekropte vraag is”, zegt hij. Trump omschrijft het als „een vraag die we nog nooit eerder hebben gezien”.

Zoals de meeste economieën zijn de VS zwaar getroffen door de pandemie van het coronavirus. De werkloosheidsaanvragen liepen sinds afgelopen maart op tot 33 miljoen.