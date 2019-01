President Trump spreekt vol lof over Noord-Koreaanse leider

De Amerikaanse president Trump heeft woensdag in het Witte Huis gezegd dat hij opnieuw een „fijne brief” heeft gekregen van Kim Jong-un en dat hij verwacht de Noord-Koreaanse leider binnenkort te ontmoeten.

Trump verdedigde zijn onderhandelingen met Kim en zei nooit nadruk te hebben gelegd op de snelheid waarmee Pyongyang het land kernwapenvrij moet maken. „We hebben een heel goede verstandhouding met elkaar gekregen”, aldus Trump, daags nadat Kim had gedreigd zijn atoombommen te blijven koesteren als de VS de sancties niet verlichten. Trump zei verder dat er een „grote omvangrijke oorlog in Azië” zou zijn geweest als hij in juni niet had gepraat met Kim in Singapore. Beiden willen volgens Trump echt iets doen om de spanning te verminderen.

Toespraak Kim

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil zich blijven inzetten voor een Koreaans schiereiland zonder kernwapens, maar hij zou van die koers kunnen afwijken als de Verenigde Staten de sancties tegen Noord-Korea in stand houden. Kim uitte die waarschuwing in zijn nieuwjaarstoespraak. Vanuit een locatie die een studeerkamer met veel boeken moest voorstellen en met portretten van zijn vader en grootvader op de achtergrond, liet Kim doorschemeren dat hij zou kunnen stoppen met het maken van kernwapens. Tegelijkertijd riep hij Washington op om in actie te komen om de vastgelopen gesprekken over toenadering tussen Noord-Korea en de VS en Zuid-Korea nieuw leven in te blazen.

Hij zei dat Noord-Korea „gedwongen zou kunnen worden een nieuwe weg te verkennen” als de VS de internationale sancties tegen het bewind in Pyongyang onveranderd laten.

Woensdag werd bekend dat de Noord-Koreaanse ambassadeur in Italië in Rome asiel heeft aangevraagd in een niet nader genoemd westers land. De familie van de 48-jarige topdiplomaat Jo Song Gil staat in de tussentijd onder bescherming van de Italiaanse overheid, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zonder daarbij bronnen te noemen. Jo heeft sinds oktober 2017 de leiding over de ambassade in Rome.

Databank gehacked

Noord-Koreanen die naar buurland Zuid-Korea zijn gevlucht, hebben de afgelopen dagen bezorgd gereageerd op de hack van een databank met hun persoonlijke informatie. De Zuid-Koreaanse autoriteiten maakten afgelopen vrijdag melding van het lek.

Sindsdien zijn ongeveer dertig klachten binnengekomen van getroffen vluchtelingen, berichtte persbureau Yonhap woensdag. Zij vroegen in sommige gevallen of hun persoonlijke gegevens uit systemen kunnen worden gehaald. Anderen vreesden voor het lot van familieleden die zich nog in Noord-Korea bevinden.

Nog onbekende hackers kregen eerder toegang tot onder meer namen, adressen en geboortedata van bijna duizend vluchtelingen die een hulporganisatie in zijn bezit had. In Zuid-Korea bevinden zich zo’n 30.000 Noord-Koreaanse vluchtelingen.