President Trump scherpt maatregelen tegen coronavirus aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus maandag verder aangescherpt. Hij zei dat Amerikanen groepen van meer dan tien mensen moeten vermijden en moeten stoppen met uit eten gaan in restaurants en bars.

Trump drong aan op een gedrag van „sociale afstand” houden, iets dat veel Amerikanen en hun werkgevers al doen. Bovendien hebben verschillende staten en lokale autoriteiten al opdracht gegeven tot het sluiten van scholen en restaurants. Een landelijk uitgaansverbod is volgens Trump op dit moment nog niet aan de orde.

Afgelopen zondag had Trump de Amerikanen aangemoedigd om minder boodschappen te kopen nadat ze aan het hamsteren waren geslagen en gezegd: „Rustig aan. Relax gewoon.”

Maandag zei de president er rekening mee te houden dat de VS wellicht tot augustus of langer tegen de corona-uitbraak zullen moeten vechten. Het virus is ‘uit het niets’ gekomen, zei hij. „We hebben een probleem waar niemand een maand geleden aan dacht. Het is een onzichtbare vijand.”

In feite waarschuwden experts al lang voor het virus. Op 21 januari was in de Verenigde Staten al een eerste geval vastgesteld. Ook in januari had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vanwege het coronavirus al haar noodcomité bijeengeroepen.