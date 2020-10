President Trump noemt coronavirus minder dodelijk dan griep

De Amerikaanse president Trump noemt het coronavirus voor de meeste bevolkingsgroepen minder dodelijk dan de griep. Trump doet dat in een tweet waarin hij waarschuwt voor het komende griepseizoen.

Elk jaar sterven veel mensen, soms meer dan 100.000, aan de griep, en dat ondanks een vaccin, twittert hij. „Gaan we ons land op slot gooien? Nee, we hebben ermee leren leven, net zoals we leren leven met Covid, in de meeste populaties veel minder dodelijk!!!”

De tweet van Trump volgt ruim een halve etmaal na zijn ontslag uit het ziekenhuis, waar hij vrijdag was opgenomen omdat hij was besmet met het coronavirus. Volgens de artsen heeft hij vooruitgang geboekt, maar is verdere behandeling nodig.

De Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC schat dat er de afgelopen tien jaar in de Verenigde Staten ongeveer 359.000 mensen aan de griep bezweken, van 12.000 in het seizoen 2011-2012 tot 61.000 personen in het griepseizoen 2017/2018. Door het coronavirus dat nu grote delen van de wereld teistert, stierven in de VS tot nu toe 215.000 personen. Het gaat hier om geregistreerde coronadoden.