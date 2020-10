President Trump noemt coronatopadviseur Fauci een ramp

De Amerikaanse president Trump heeft zijn topadviseur over het coronavirus, Anthony Fauci, een ramp genoemd. „Als ik naar hem zou luisteren, zouden we 500.000 doden hebben”, zei Trump. De president lag tijdens de coronacrisis al herhaaldelijk overhoop met de uiterst gerespecteerde wetenschapper en specialist op het gebied van infectieziekten.

De Amerikanen hebben schoon genoeg van alle maatregelen tegen corona, aldus Trump in een peptalk met campagnemedewerkers. „Ze zijn het zat. Mensen zijn het zat om Fauci en al die idioten te horen. Fauci is een aardige vent. Hij is hier al vijfhonderd jaar”, ging de Republikeinse president verder over de 79-jarige expert. Zij verschillen permanent van mening over de aanpak van de coronacrisis, die in de Verenigde Staten al ruim 219.000 levens eiste.

Trump suggereerde dat hij had vermeden Fauci te ontslaan om negatieve reacties te voorkomen. Fauci diende onder Republikeinse en Democratische presidenten. Hij is sinds 1984 directeur van het nationale instituut voor onder meer infectieziekten.