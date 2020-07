President Trump mag vrijgave belastingaangiften niet blokkeren

De Amerikaanse president Trump mag de vrijgave van zijn belastingaangiften niet blokkeren. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof besloten.

Een rechtbank in New York had inzage gevraagd en hem gedagvaard, maar Trump weigerde stukken openbaar te maken. Een aanklager heeft het recht de financiële gegevens in te zien, waaronder ook belastingteruggaven, vinden de opperrechters in Washington. Het feit dat Trump president is, doet daar niets aan af.

Ook de tegenstanders van Trump in het parlement, de Democraten, eisten dat zij diens belastingaangiften mochten bekijken. Het gaat hier om documenten van de Deutsche Bank, de bank Capital One en de boekhoudersfirma Mazars. Ook zij plaatsen vraagtekens bij de financiële handel en wandel van de president, onder meer bij zijn zakelijke contacten met Rusland. Maar hier wees het Hooggerechtshof de zaak terug naar een lagere rechtbank.

Trump vindt dat er geen gegronde reden is voor het vrijgeven van zijn financiën. Hij zou geen wetten hebben overtreden. De Democraten zouden alleen maar op zoek zijn naar een politiek instrument om tegen hem te gebruiken. In 2016 beloofde Trump in de campagne voor de presidentsverkiezingen dat hij, net als zijn voorgangers, zijn belastingaangiften openbaar zou maken.