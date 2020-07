President Trump laat open of hij nederlaag in november accepteert

De Amerikaanse president Trump laat open of hij een nederlaag bij de verkiezingen in november accepteert. Hij zegt geen goede verliezer te zijn en er mogelijk niet goed mee om te gaan als hij verliest. De Republikein hoopt eind dit jaar te worden herkozen.

Trump ziet de suggestie van de rivaliserende Democraten niet zitten om verkiezingen per post te houden, in verband met de coronapandemie. Hij vreest dat de uitslag dan wordt gemanipuleerd, zo zegt hij in een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox News.

„Ik ben geen goede verliezer”, aldus Trump. „Ik verlies niet zo vaak. Ik hou niet van verliezen.” Na herhaaldelijk aandringen door de interviewer of hij de uitslag zal accepteren: „Ik moet het zien. Nee, ik ga niet zomaar ja zeggen. Ik ga geen nee zeggen.”

In peilingen groeit de achterstand van Trump op zijn uitdager, de Democraat Joe Biden. In een opiniepeiling gaat het om 49 tegen 41 procent, in een andere is het verschil nog groter met 55 procent voor Biden en 40 procent voor Trump.

De president wuift de cijfers echter weg als neppeilingen. Ook uit hij twijfels over de capaciteiten van zijn rivaal, die vicepresident was onder Barack Obama. Volgens hem slaagt Biden er niet in twee samenhangende zinnen achter elkaar uit te spreken. Trump (74) wil echter niet zo ver gaan de 77-jarige Democraat „seniel” te noemen, maar hij vindt hem wel onbekwaam om het land te leiden. „Om president te zijn, moet je scherp en taai zijn en nog veel meer”, aldus Trump.