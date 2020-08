President Trump laat olieboringen toe in natuurgebied Alaska

De Amerikaanse president Donald Trump gaat olieboringen toestaan in een groot natuurgebied in de staat Alaska. De boringen gelden als uiterst omstreden. In het uitgestrekte gebied, bijna twee keer zo groot als Nederland, was tientallen jaren geen olie- en gaswinning toegestaan.

De goedkeuring van het boorprogramma door het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt de weg vrij voor de veiling van olie- en gasrechten tegen het einde van 2020. Volgens de krant The Wall Street Journal kan deze beslissing moeilijk ongedaan worden gemaakt, zelfs als de Republikeinse president zou verliezen van zijn Democratische uitdager Biden bij de presidentsverkiezingen van 3 november.

Milieuactivisten en groepen inheemse bewoners van het gebied probeerden de afgelopen jaren de boringen tegen te houden, nadat in 2017 wetgeving was aangenomen waardoor het gebied kon worden opengesteld voor verkenningen naar olie en gas. In het natuurgebied Arctic National Wildlife Refuge komen onder meer ijsberen, wolven, adelaars en veel trekvogels voor.