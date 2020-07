President Trump gaat mondkapje dragen als het ‘krap’ wordt

De Amerikaanse president Trump gaat een mondkapje tegen corona dragen als het „krap” wordt met andere mensen om hem heen. Dat zegt hij in een gesprek met de Amerikaanse nieuwszender Fox Business.

Trump was tot nu toe nauwelijks met een mondmasker in het openbaar te zien. Hij organiseerde onlangs in coronatijden een verkiezingsbijeenkomst met duizenden aanhangers, waarbij vrijwel niemand een kapje op had. Volgens hem wordt meestal iedereen in zijn buurt getest.

In een gesprek met de Amerikaanse nieuwszender Fox Business zegt hij dat hij helemaal voor maskers is: „Ik denk dat maskers goed zijn.” Maar hij vindt niet dat ze moeten worden verplicht.