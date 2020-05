President Trump bij lancering nieuwe Amerikaanse raket

De Amerikaanse president Donald Trump is woensdagavond aangekomen op ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. Zijn presidentiële vliegtuig, de Air Force One, vloog langs de raket Crew Dragon, die klaarstaat om later op de avond te worden gelanceerd. Het is de eerste keer ooit dat een commercieel bedrijf een bemande ruimtevlucht uitvoert, en de eerste Amerikaanse bemande missie in negen jaar tijd.

Aan boord van de Crew Dragon zitten de astronauten Douglas Hurley en Bob Behnken. Zij moeten woensdagavond om 22.33 uur Nederlandse tijd vertrekken richting het internationale ruimtestation ISS, hun huis voor de komende maanden. Daar komen ze donderdag aan. De Crew Dragon is ontwikkeld door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Hij is ook de man achter autobouwer Tesla en betaaldienst PayPal.

Trump is pas de derde Amerikaanse president die een lancering bijwoont. Richard Nixon was in november 1969 bij het vertrek van Apollo 12, de tweede bemande vlucht naar de maan. Bill Clinton zag in 1998 hoe spaceshuttle Discovery opsteeg. Aan boord daarvan zat de toen 77-jarige senator John Glenn, de eerste Amerikaan in een baan rond de aarde.