President Taiwan vier dagen naar VS

De president van Taiwan Tsai Ing-wen overnacht vier nachten in de Verenigde Staten later deze maand als ze Caribische bondgenoten bezoekt. Dat heeft het land maandag bekendgemaakt.

De beslissing wekt waarschijnlijk veel woede op bij China, dat zegt dat Taiwan een onderdeel is van China. Volgens Peking heeft Taiwan dan ook geen recht op relaties met andere landen. Officieel hebben de VS geen banden met Taiwan sinds 1979, maar informeel steunt Washington het land wel en de VS leveren veel wapens aan Taiwan.

Tsai bezoekt de landen Saint Vincent en de Grenadines, Haïti en Saint Kitts en Nevis tussen 11 en 22 juli. Voor en na deze bezoeken verblijft de president twee nachten in de VS. Waarschijnlijk overnacht ze in New York en Denver.