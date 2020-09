President Suriname: aanpak corruptie hoog op agenda

Behalve het herstel van de economie en het bestrijden van de armoede staat ook de strijd tegen corruptie hoog op de prioriteitenlijst van de Surinaamse regering. Dat zei president Chan Santokhi dinsdagmiddag in zijn jaarrede voor 2021. Hij hield zijn toespraak tijdens een speciale zitting van het parlement in een tent op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Voor ondersteuning van Surinamers met een laag inkomen is ongeveer 45 miljoen euro per jaar uitgetrokken.

Het opsluiten van kopstukken uit het corruptieschandaal bij de Centrale Bank van Suriname en de Postspaarbank zijn voorbeelden van de nieuwe aanpak van corruptie. Ook het stopzetten van onterechte uitgiftes van grond en geldverspilling op de ministeries passen volgens de regering in dit rijtje. Mede door deze aanpak staat Suriname er nu al beter voor dan drie maanden geleden, meent Santokhi. „Ondanks alle moeilijke beslissingen, ondanks alle pijnlijke maatregelen, durf ik dat te zeggen.”

Santokhi ging ook in de plannen voor het buitenlands beleid. Hij benadrukte dat Suriname zich wil presenteren als een land dat democratische beginselen en instituten respecteert en waar goed bestuur de norm is. De ambities zijn groot. „Wij willen vele vrienden in de wereld maken, niet alleen een of twee”, zo zei de president. Ook het aantrekken van buitenlandse investeerders is een belangrijk speerpunt.