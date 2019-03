President Sudan beveelt vrijlating vrouwen

De Sudanese leider Omar al-Bashir heeft de vrijlating bevolen van alle vrouwen die zijn opgepakt bij demonstraties tegen zijn regime. Veiligheidstroepen hebben de afgelopen maanden honderden mensen gearresteerd. Het gaat onder meer om betogers, oppositiefiguren, activisten en journalisten.

President Bashir maakte het besluit wereldkundig tijdens een bijeenkomst in zijn residentie in Khartoem. Hij gaf het hoofd van de machtige veiligheidsdienst NISS opdracht „alle vrouwelijke gevangenen te laten gaan”. Het mediakantoor van de Sudanese leider bevestigde dat Bashir de vrijlating heeft gelast van alle vrouwen die bij demonstraties zijn aangehouden.

Het is al maanden onrustig in het land in het oosten van Afrika. Een besluit van de autoriteiten om de broodprijzen fors omhoog te gooien, leidde eind vorig jaar tot woedende reacties. Sindsdien is landelijk gedemonstreerd tegen het regime van Bashir, die al tientallen jaren aan de macht is. Tijdens die protesten zijn ook tientallen doden gevallen.