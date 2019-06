President Sri Lanka tekent doodvonnissen

President Maithripala Sirisena van Sri Lanka heeft de executiepapieren getekend van vier terdoodveroordeelden wegens drugsmisdrijven. De executies zouden de eerste zijn in 43 jaar in het land, meldde de Sri Lankaanse Sunday Times woensdag.

Verdere details, zoals de namen van de mensen in kwestie en de precieze executiedata, zijn nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de terdoodveroordeelden zelf op de hoogte zijn gesteld.

Door deze details geheim te houden, zorgt de regering van Sri Lanka ervoor dat het publiek en mensenrechtenactivisten geen kans hebben om informatie in te winnen om de rechten van de terdoodveroordeelden te beschermen, stelt Amnesty International.

Amnesty zegt op de hoogte te zijn van de zaken van zeker dertien mensen in Sri Lanka die ter dood veroordeeld zijn wegens drugsgerelateerde misdaad. Volgens de mensenrechtenorganisatie vallen de aangekondigde executies samen met de Nationale week voor de uitroeiing van drugs op de eilandstaat.