President Sri Lanka laat meer gevangenen vrij

De president van Sri Lanka verleent nog eens 267 gevangenen gratie. Dat maakten de autoriteiten bekend nadat onrust was ontstaan over de vrijlating van de moordenaar van de Zweedse tiener Yvonne Jonsson.

De man die Jonsson na een ruzie had doodgeslagen was veroordeeld tot de doodstraf, maar kwam afgelopen weekend op vrije voeten. President Maithripala Sirisena had de telg uit een rijke en belangrijke familie gratie verleend. Dat leidde tot woedende en verbijsterde reacties en zelfs tot een soort gevangenisopstand, omdat andere gedetineerden dezelfde behandeling eisten.

Sirisena lijkt nu te proberen de gemoederen tot bedaren te brengen door meer mensen vrij te laten. Het gaat om gedetineerden die ouder zijn van 65 en die zijn veroordeeld voor andere delicten dan moord of verkrachting, zeggen functionarissen. „We hebben de bevelen van de president ontvangen. De gevangenen worden vandaag en morgen vrijgelaten”, aldus een medewerker van het ministerie van Justitie.