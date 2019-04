President Sri Lanka benoemt nieuwe politiechef

De Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena heeft een waarnemend politiechef benoemd. Chandana Wickramaratne moet de huidige topman vervangen. Die ligt onder vuur omdat hij fouten zou hebben gemaakt in de aanloop naar de zelfmoordaanslagen op kerken en hotels.

Wickramaratne was voorheen de tweede man van de politie, onder hoogste baas Pujith Jayasundara. Die zou nog steeds in zijn ambtswoning zitten, hoewel de president hem heeft gevraagd op te stappen.

De president verwijt Jayasundara dat hij te weinig heeft gedaan met inlichtingen over aanslagplannen. Sirisena kan de politiechef echter niet zelf ontslaan. Alleen het parlement heeft die bevoegdheid.

„Jayasundara trotseert de president en is aangebleven”, zegt een ingewijde tegen AFP. „Dat betekent dat Jayasundara feitelijk is geschorst tot hij formeel uit zijn functie wordt gezet via een afzettingsmotie in het parlement.”

Jayasundara was maandag niet bereikbaar voor commentaar.