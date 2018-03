President Slowakije wil forse ingreep na moord

De Slowaakse president Andrej Kiska pleit na een geruchtmakende dubbelmoord voor vervroegde verkiezingen of een „uitgebreide” herschikking van de regering. Dat moet het vertrouwen in de overheid herstellen, zei Kiska.

De president deed de uitspraak in de nasleep van moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde. Hun dood heeft geleid tot grote commotie. Duizenden mensen gingen vrijdag de straat op om maatregelen te eisen. Een van de drie coalitiepartijen eist het vertrek van minister Robert Kaliňák (Binnenlandse Zaken).

Kiska zei met politieke leiders in gesprek te gaan over hoe de overheid het vertrouwen van burgers kan terugwinnen. Hij concludeerde dat sprake is van een „vertrouwenscrisis”. De president heeft niet de bevoegdheid eigenhandig de regering ten val te brengen, maar kan de druk wel opvoeren.

Premier Robert Fico liet direct blijken niet warm te lopen voor het voorstel. „Ons doel is het onderzoeken van deze brute daad. We gaan niet dansen op de graven van twee jonge mensen. In tegenstelling tot de oppositie, media en nu ook de president.”