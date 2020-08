President Sicilië gelast uitzetting alle migranten

De president van Sicilië heeft een decreet uitgevaardigd dat de massale uitzetting van asielzoekers van het eiland gelast vanwege de nieuwe risico’s op besmetting met het coronavirus. Dat heeft president Nello Musumeci zondag op Facebook aangekondigd. Het decreet is op die pagina te lezen.

Het is onduidelijk hoe de drastische maatregel kan worden uitgevoerd en of de conservatieve Siciliaan de bevoegdheid heeft om deze uit te vaardigen. Er is niet onmiddellijk gereageerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rome.

„Sicilië kan niet worden binnengevallen, terwijl Europa een oogje dichtknijpt en de regering geen enkele pushback uitvoert”, schrijft Musumeci. Volgens de maatregel moeten alle Siciliaanse opvangcentra voor migranten maandag om middernacht worden ontruimd. De bewoners worden naar elders in Italië of Europa overgebracht. Ook worden nieuwe migranten die over zee aankomen niet meer op het eiland toegelaten.

Het decreet is van kracht tot 10 september en stelt voor dat binnenkomende zeemigranten worden ondergebracht op quarantaineveerboten, een oplossing die eerder slechts gedeeltelijk is overgenomen door de nationale overheid.

Musumeci, die een rechtse regering leidt, wordt geprezen door de nationale oppositieleider Matteo Salvini van de antimigratiepartij Lega en bekritiseerd door centrumlinkse politici.

In de afgelopen weken registreerde Italië een toenemend aantal aankomsten van zeemigranten en nieuwe coronavirusinfecties, maar de meeste nieuwe virusgevallen zijn in verband gebracht met mensen die terugkeren van vakantie, niet met migranten.

Zaterdag steeg het aantal dagelijkse besmettingen met het coronavirus in Italië voor het eerst in meer dan drie maanden tijd tot boven de duizend. Sicilië meldde 48 nieuwe infecties, waarvan zestien in verband worden gebracht met nieuwe migranten.