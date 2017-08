President Rwanda stevent af op herverkiezing

Rwandezen gaan vrijdag naar de stembus om een president te kiezen. De gedoodverfde winnaar is zittend president Paul Kagame, die de laatste twee verkiezingen won met meer dan 90 procent van de stemmen. De kandidaten van de oppositie worden ook dit keer als kansloos gezien.

De stembusgang lijkt tot dusver rustig te verlopen. Een verslaggever van het Duitse persbureau DPA zei in hoofdstad Kigali weinig leden van de veiligheidstroepen te zien. De Rwandese kiesraad verwacht later op de dag een voorlopige verkiezingsuitslag bekend te kunnen maken.

De 59-jarige Kagame maakte met zijn RPF-militie in 1994 een einde aan de genocide in het Oost-Afrikaanse land. In een periode van enkele maanden werden rond de 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord. De voormalige rebellenleider dankt zijn populariteit volgens experts aan de stabiliteit en economische groei in het kleine land.

De president is niet onomstreden. Critici verwijten hem de oppositie, media en vrijheid van meningsuiting aan banden te hebben gelegd.