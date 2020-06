President Poetin wil rijke Russen iets meer belasten

Rijke Russen moeten iets meer belasting gaan betalen. De Russische president Poetin wil dat zij van hun inkomsten boven de 5 miljoen roebel (zo’n 64.000 euro) 15 procent gaan afdragen. Nu is die inkomensbelasting 13 procent.

De verhoging moet op 1 januari ingaan en zou de staat jaarlijks 60 miljard roebel opleveren (771 miljoen euro), aldus Poetin tijdens een toespraak op televisie. Tegelijkertijd kondigde hij nieuwe hulp en subsidies aan voor gezinnen en bedrijven om de economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten.

Waarnemers noemen de verhoging naar 15 procent de eerste breuk in het uniforme belastingtarief, waar het land zo trots op was. De aankondiging komt een week voor een referendum over een ingrijpende wijziging van de grondwet. Poetin hoopt dat de bevolking zich achter het voorstel schaart, zodat het mogelijk wordt dat hij tot 2036 aan de macht kan blijven.