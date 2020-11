President Poetin neemt stappen tegen abortus

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn regering opgeroepen om meer energie te steken in het tegengaan van abortus. Op die manier wil hij voorkomen dat de Russische bevolking verder krimpt.

Poetin droeg onder andere premier Misjoestin op om meer financiële steun te geven aan medische organisaties die zich inzetten voor preventie van abortus. Volgens president Poetin levert betere juridische, psychologische en medische hulp een belangrijke bijdrage in de reductie van het aantal abortussen.

Rusland heeft wereldwijd een van de hoogste abortuscijfers. En volgens het Kremlin is dat ook de voornaamste reden waarom de bevolking krimpt. Naar schatting zijn er in Rusland ruim een half miljoen abortussen per jaar; 1 op de 3,5 zwangerschappen. Tien jaar terug werden nog ruim een miljoen abortussen gepleegd.

Plaatsvervangend minister van Gezondheid, Oleg Salagai, zei vorige week nog dat de afgelopen vijf jaren het aantal afgebroken zwangerschappen met 30 procent is gedaald. Dat heeft echter weinig effect op de bevolkingsdaling: in 2020 verwacht Rusland dat de bevolking met ongeveer 350.000 mensen daalt.

De vrijheid omtrent abortus in Rusland stamt nog uit de Sovjettijd. Toen werd abortus gezien als voornaamste anticonceptiemiddel en werden er jaarlijks miljoenen abortussen gepleegd. In het huidige Rusland mogen vrouwen tot 12 weken een abortus laten doen, maar in de praktijk breken artsen zwangerschappen af tot wel 22 weken.

Kerk

De laatste decennia heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk zich steeds sterker opgesteld als mondig tegenstander van de liberale abortuswetten. Meerdere Orthodoxe leiders riepen op om abortus te verbieden, vooral om de bevolkingsdaling van het Russische volk tegen te gaan. „Als jaarlijks een miljoen kinderen, die niet zijn geboren, wel worden geboren, dan zullen we over tien jaar al 156 miljoen inwoners hebben en over twintig jaar 166 miljoen”, zei patriarch Kirill vorig jaar tijdens een pro-life-bijeenkomst.

Russisch-Orthodoxe pro-life-bewegingen hebben meerdere petities aan de president voorgelegd. Vooralsnog is hij echter voorzichtig met het verbieden van abortus. In 2017 zei Poetin nog dat het verbieden van abortus zou leiden tot meer illegale abortussen. „We moeten niets drastisch veranderen”, zei hij toen.